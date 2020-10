Koronawirus: nowe dane o epidemii. Spadek liczby zakażeń i zgonów

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7482 nowo odnotowanych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono jak dotąd w minioną sobotę – ponad 9,6 tys. Z powodu Covid-19 zmarło w ostatnich godzinach 41 osób – podał resort w poniedziałkowym raporcie. W związku z rozwojem epidemii wchodzą w życie dodatkowe restrykcje – m.in. zakaz organizacji wesel oraz zmiany w funkcjonowaniu szkół.

Poniedziałkowe dane mówią o 7 428 nowych zakażeniach. Najwięcej odnotowano w Małopolsce – 1 201. Pozostałe pochodzą z województw: mazowieckiego (849), śląskiego (685), łódzkiego (679), lubelskiego (526), pomorskiego (481), kujawsko-pomorskiego (473), podkarpackiego (458), wielkopolskiego (423), dolnośląskiego (406), opolskiego (348), podlaskiego (283), zachodniopomorskiego (217), warmińsko-mazurskiego (190), świętokrzyskiego (170) i lubuskiego (93).



To mniej niż w poprzednich dniach, gdy badania laboratoryjne potwierdziły 8 535 przypadków Covid-19 – w niedzielę; oraz 9 622 – w sobotę.



Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek, że z powodu Covid-19 zmarło 41 osób. 36 z nich miało inne choroby towarzyszące, a 5 ich nie miało.

Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 183 248 osób. Zmarło 3 614 chorych.

Rośnie liczba osób hospitalizowanych z powodu Covid-19. W szpitalach przebywa obecnie 8375 chorych, u których potwierdzono zakażenie; 672 z nich podłączonych jest do respiratorów – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W niedzielę było ich odpowiednio 8076 i 649, w sobotę: 7612 i 604; w piątek: 6980 i 540; w czwartek: 6538 i 508, w środę: 6084 i 467, we wtorek – 5669 i 421.



Z danych MZ wynika, że od początku epidemii wyzdrowiało 94 014 osób, u których potwierdzono zakażenie, wobec 92 651 osób w niedzielę. Oznacza to, że w ciągu doby przybyło 1363 ozdrowieńców.



Na kwarantannie przebywa 304 567 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 46 864 osoby.

źródło: MZ, PAP

W życie weszły kolejne ograniczenia związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Od dziś w strefie czerwonej nie można zorganizować imprezy okolicznościowej, zaś w powiatach żółtych dopuszczalne są jedynie skromne przyjęcia bez możliwości tańczenia. Od stacjonarnej nauki odchodzą szkoły średnie i wyższe. W strefie żółtej wprowadzono nauczanie hybrydowe, w czerwonej – zdalne.Zmiany wprowadzono także w szkołach średnich i wyższych. W strefie żółtej wprowadzono nauczanie hybrydowe, w czerwonej – zdalne.Poniedziałek to także pierwszy dzień roboczy z ograniczeniami w transporcie publicznym. Zajętych może być jedynie 50 procent miejsc siedzących lub 30 procent liczby wszystkich miejsc w autobusie, tramwaju czy pociągu.