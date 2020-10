Niedzielski: Szpitale tymczasowe mają powstać w każdym mieście wojewódzkim

Przygotowujemy koncepcję szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim; w siedmiu miastach rozpatrywane są już konkretne miejsca, gdzie takie szpitale powstaną – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Część szpitali powiatowych będzie przekształcona w szpitale zakaźne.

W Programie 3 Polskiego Radia szef MZ podkreślił, że szpitale tymczasowe mają dopełnić istniejącą infrastrukturę.



– Siedem miast jest bardziej zaawansowanych. Tu chodzi o Warszawę, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk – tam już są rozpatrywane konkretne miejsca, gdzie takie szpitale będą powstawały. W weekend poprosiliśmy wojewodów o określenie zapotrzebowania na sprzęt. Wojewodowie przygotowują szczegółowy plan realizacji tych szpitali. One będą powstawały jako filia szpitala głównego, przede wszystkim pod patronatem MSWiA czy szpitali MON – poinformował Niedzielski.



Dodał, że w Warszawie rozpatrywane są dwie lokalizacje.

#wieszwiecej Polub nas

Zamknąć podstawówki? Wirusolog: Broń Boże W ocenach międzynarodowych dystans społeczny nie jest zachowany w Polsce. Szacuje się, że około 40 proc. prawidłowo nosi maseczki – powiedział w... zobacz więcej

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19, powstanie na Stadionie Narodowym w Warszawie i będzie mieścił 500 łóżek, z czego 50 łóżek OIOM-owych.

Minister zdrowia zaznaczył, że tworzenie szpitali tymczasowych nie są jedynymi działaniami mającymi na celu zwiększenie dostępności łóżek.



– Podjęliśmy trzy strumienie działań. Będziemy przekształcali szpitale powiatowe – nie będą to szpitale jednoimienne, tylko szpitale typowo zakaźne. Mają zająć się leczeniem przede wszystkim COVID-19. NFZ razem z wojewodami przez cały weekend pracował nad zdefiniowaniem listy takich szpitali. Potencjał to mniej więcej 10 tys. łóżek, które zasiliłyby walkę z COVID-19 – powiedział Niedzielski.



Miniter wyjaśnił, że jeżeli w okolicy są dwa szpitale powiatowe, jeden z nich będzie miał funkcję COVID-ową.



Inny kierunek działań, poinformował szef MZ, który według szacunków „powiększy bazę łóżek o mniej więcej 3 tys.”, to przekształcenie dużych oddziałów internistycznych w szpitalach wojewódzkich w „około 30 proc. na cele COVID-owe”.



Kolejnym działaniem – powiedział Niedzielski – będzie też włączenie prywatnej służby zdrowia do walki z COVID-19.