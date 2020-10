Armia testuje okulary do odbioru rozszerzonej rzeczywistości. Dla psów

W służbach mundurowych psy wykorzystuje się do akcji ratunkowych i zwiadu, np. gdy trzeba sprawdzić, czy jakiś przedmiot jest bombą lub miną. Do tej pory zwierzęta wymagały towarzystwa przewodnika. Tzw. rzeczywistość rozszerzona (augmented reality) ma spowodować, że przewodnik będzie „sterował” psem z daleka.

Projekt opiera się na nowej technologii opracowanej przez firmę Command Sight, Inc. z siedzibą w Seattle. Założyciel dr A.J. Peper od 2017 r. pracuje nad tym, jak umożliwić porozumiewanie się zwierząt i ludzi na odległość.



Teraz zaprezentował prototyp urządzenia, które nazwał ARO. Istotnym jego elementem jest maska nakładana zwierzęciu na głowę. Odbiera ona i transmituje zmysłowe doznania zwierzęcia do centrali. Przewodnik może dzięki temu zdalnie ocenić sytuację i wydać psu właściwą komendę. Jak stwierdził wynalazca w Army.mil, „Przewodnik widzi wszystko to, co widzi pies”.



Dr Peper powiedział, że urządzenie testuje na swoim rottweilerze o imieniu Mater. Projekt wymaga jeszcze dopracowania i badania naukowe skupiają się na „zrozumieniu psiego widzenia i funkcji poznawczych”.

źródło: pap

Okazuje się, że psie gogle nie są niczym nowym. Takie okulary zakłada się zwierzętom „roboczym”, gdy trzeba je wykorzystać do pracy w trudnych warunkach (zanieczyszczenie, silne promieniowanie UV).