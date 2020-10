Wyzwania przed nowym ministrem edukacji. Czarnek zaprzysiężony

Przemysław Czarnek został zaprzysiężony na ministra edukacji i nauki. W czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wskazywał na trudne zadania stojące przed nowym szefem połączonych resortów. Prezydent wyraził oczekiwanie, że minister będzie stał na straży tego, aby rodzice mieli wpływ na treści przekazywane dzieciom w szkołach i dbał o to, by starcie światopoglądowe w środowiskach akademickich było „zawsze starciem równouprawnionym”.

Pierwotnie Czarnek miał odebrać nominację, podobnie jak pozostali nowi ministrowie, 5 października, jednak tego dnia miał dodatni wynik testu na obecność koronawirusa.



Przed rekonstrukcją rządu funkcjonowały dwa odrębne ministerstwa: edukacji, którym kierował Dariusz Piontkowski, oraz nauki i szkolnictwa wyższego, którym kierował Wojciech Murdzek.



– Wychowanie to nie tylko dom, to w ogromnej części także treści, które są dzieciom przekazywane w szkole – mówił w trakcie uroczystości prezydent. Andrzej Duda podkreślił, że jego celem jest to, aby rodzice „mieli rzeczywiście realny wpływ na decyzje, jakie treści programowe są przekazywane na terenie i w ramach szkoły”. Wyraził oczekiwanie, że uwagę na to będzie zwracał także nowy minister.

Prezydent stwierdził, że nie tylko programy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wymagają „głębokiego przepracowania”, ale także funkcjonowanie uczelni wyższych.– Na przestrzeni ostatnich lat zdarzają się sytuacje, w których osoby próbujące osiągnąć wyższe stopnie w rozwoju naukowym, sformalizować to, są w sposób brutalny atakowane za to, że nie mają politycznie poprawnego światopoglądu, czyli przede wszystkim liberalno-lewicowego – powiedział.

Jak ocenił, w kraju, w którym istnieje wolność głoszenia przekonań czy swoboda badań naukowych, takie sytuacje „absolutnie nie powinny mieć miejsca”. – Trzeba stać na straży tego, aby starcie poglądów było zawsze starciem równouprawnionym – zaznaczył.



W Polsce – podkreślił Andrzej Duda – nie ma „poglądu powszechnie obowiązującego”, a naukę charakteryzował jako ścieranie się różnych punktów widzenia.



Prezydent dodał, że połączenie w jednym ministerstwie dwóch działów, w tym nauki i szkolnictwa wyższego nakłada odpowiedzialność na szefa resortu, ale i daje możliwość lepszej koordynacji dwóch części procesu edukacyjnego.