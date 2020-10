Nad Bałtykiem wysyp bursztynu. Ile można zarobić?

Na Bałtyku trwają jesienne sztormy, rozpoczął się sezon na zbieranie bursztynu. Plaże są pełne spacerowiczów, którzy jak co roku zbierają te złociste kamienie. Jest to również okazja do zarobku. Jak dużego?

Jak relacjonuje Radio Szczecin, poszukiwacze bursztynu masowo spacerują po plażach nad Morzem Bałtyckim. O tej porze roku można znaleźć te kamienie, wyrzucone na brzeg przez fale.



– Mam pełną kieszeń. Nikomu nie pokażę, bo ktoś mi zabierze. Mój mały zebrał po sztormie chyba trzy. Bursztyn jest leciutki, inny, ale trzeba się znać. Różni się od kamienia, bo jest przezroczysty, ma inny kolor i się błyszczy – powiedział rozgłośni poszukiwacz skarbów.



– Teraz jest czas sztormowy. To najlepszy okres na zbieranie bursztynów. Gdzie szukać? Najlepiej w tym, co zazwyczaj omijamy na plaży, czyli np. w wodorostach, bo to z nimi najczęściej wychodzi bursztyn – powiedziała Martyna Sałek, dyrektor Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.



Radio podaje, że bursztyn oznaczać może również zarobek. Najmniejsze kamienie kosztują kilkaset złotych za kilogram, ceny dużych brył potrafią sięgać 20 tys. zł.

