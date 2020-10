Krauze: Syn nie pobił dziennikarza TVP, bo gdyby go pobił...

– Myślę, że on nie mógł go pobić, bo mój syn jest, że tak powiem, słusznych rozmiarów – stwierdził w TVN 24 biznesman Ryszard Krauze, komentując zatrzymanie syna Aleksandra. Doszło do niego po tym, jak przed domem biznesmena w Gdyni na Kamiennej Górze K. zaatakował operatora TVP. 31-letni syn biznesmena usłyszał w prokuraturze trzy zarzuty: naruszenia nietykalności, kierowania gróźb wobec dziennikarzy i spowodowania obrażeń ciała.

Ryszard Krauze jest w centrum afery dot. wyprowadzania ze spółki giełdowej Polnord SA ponad 92 mln zł, udzielił TVN24 wypowiedzi dotyczącej zatrzymania i ataku, jakiego jego syn Aleksander dopuścił się na dziennikarzy TVP. Zdaniem biznesmena do pobicia nie doszło, gdyż skutki pobicia byłby dużo gorsze, bo jego syn jest „słusznych rozmiarów”.



– Nie będę go usprawiedliwiał; bronił troszkę honoru ojca i rodziny... tam go lekko przesunął, prawda, ale to nie tak, żeby go pobił... nie wiem, dowiem się szczegółów – stwierdził przedsiębiorca, nazywany niegdyś „księciem trójmiasta”.



Jak zaznaczył, procedura w sprawie pobicia trwa i jego syn „odcierpi to, co będzie musiał”.



– Jest to bardzo mocno rozdmuchane i myślę, że niepotrzebnie – stwierdził Krauze. – Emocjami, „nobody is perfect”, prawda? W emocji i afekcie można tam coś popełnić; ale na pewno go nie pobił – podkreślał biznesmen.



– Jakbyście zobaczyli mojego syna, to lepiej, żeby w ogóle nie dotykał... jest duży – przekonywał.



Na koniec Krauze przeprosił. – Za syna przepraszam wszystkich publicznie oczywiście, bo nie powinien się tak zachowywać, ale trochę wyrozumiałości poproszę – stwierdził.





#wieszwiecej Polub nas