„Rafał Trzaskowski po prostu nie lubi samorządu, chce z tego uciec”

– Nie mamy powodu do niepokoju. Na scenie politycznej jest miejsce na różne ruchy – stwierdził w programie „Strefa starcia” poseł PSL Stefan Krajewski pytany, czy jego partia nie obawia się konkurencji w postaci Ruchu Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. Pozytywnie o nim wypowiadał się też poseł Lewicy Maciej Gdula; uważa on, że „w zasadzie ciężko go skrytykować”, bo to „ogólnie sympatyczna” inicjatywa. Suchej nitki na RWG nie zostawili za to wiceminister środowiska Jacek Ozdoba i politolog Artur Wróblewski.

Przedstawiciele opozycji wypowiadali się o ruchu Trzaskowskiego pozytywnie, o ile miałby on być odskocznią do przedstawienia ich własnej agendy.



– Jeżeli prezydent mówi o praworządności, to czekamy, że poprze nas jako Koalicję Polską w tym, żeby niezgodną z prawem UE i z konstytucją ustawę o ochronie zwierząt przeprowadzić tak, żeby ją unieważnić, żeby prezydent zawetował te ustawę – stwierdził poseł ludowców.



– Zbieramy podpisy pod tą ustawą, więc myślę, że ruch Rafała Trzaskowskiego mógłby nas wesprzeć – wyraził nadzieję Krajewski.



Poseł Lewicy Maciej Gdula był jeszcze bardziej pozytywnie nastawiony do RWP.





– Jest coś takiego ogólnie sympatycznego, jak politycy chcą się spotykać z obywatelami i wciągają ich do rozmowy o Polsce, chcą rozmawiać o fundamentalnych wartościach, o przyszłości. To coś, co w zasadzie ciężko to skrytykować – podkreślał.

Jednak, jak zauważył przedstawiciel lewicy, „są dwie sprawy, które są wątpliwe przy okazji Trzaskowskiego”. Pierwszą jest polityczna rola Trzaskowskiego w PO.



– Nie ma tego, co zazwyczaj jest stymulatorem rozmowy o Polsce, co wciąga nowych ludzi: że przychodzi ktoś spoza politycznego establishmentu – zauważył Gdula. Drugą kwestią, która będzie „ciążyć Trzaskowskiemu”, jest zarządzanie Warszawą. – Ma wielkie miasto do zarządzania i będzie z tego rozliczany – podkreślił.



Spytany o podobieństwo nazwy nowego ruchu Trzaskowskiego i dawnego hasła wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego stwierdził, że jego zdaniem historycznie w Polsce są siły stawiające na konflikt – AWS w latach 90. i PiS obecnie, oraz siły i tendencje „żeby się łączyć”.



– Tak samo mówił Biedroń, tak samo mówi dziś Trzaskowski. Jest trochę rywalizacja na to, kto będzie tym, który nas połączy – stwierdził poseł Gdula. On sam uważa, że Kwaśniewski miał „dużo więcej charyzmy niż Trzaskowski”.

Kłopoty w Warszawie przyćmiły zdaniem politologa Artura Wróblewskiego publiczny obraz Rafała Trzaskowskiego.



– Problemem dla intelektualnego, pozapartyjnego ruchu Rafała Trzaskowskiego jest nieudolność w Warszawie. Można powiedzieć, że to złośliwe stwierdzenie, ale czasami Trzaskowski ma pecha, pewne problemy przyćmiły jego gwiazdę – stwierdził Wróblewski.



Wiceminister środowiska Jacek Ozdoba uważa, że ruch Trzaskowskiego to „jest koncepcja KOD-u 2”. – Dla mnie najważniejsze jest to, żeby wykonywał swoje obowiązki – podkreślił przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy. Wymienił kilka kwestii, które jego zdaniem obciążają prezydenta Warszawy.



– Infrastruktura miejska, gospodarka odpadowa – kilka dni temu podwyżki o 200 zł dla czteroosobowej rodziny; kwestia nieczystości, mowa tu o rozszczelnieniu znowu kolektora i zrzucie nieczystości cały czas trafiającym do Wisły – wymienił Ozdoba.



– Mamy problemy związane z infrastrukturą transportową, z administracją – ciągnął dodając, że Trzaskowski w magistracie uprawia „politykę stricte partyjną, w najgorszym tego słowa znaczeniu”, czego przykładem ma być były minister skarbu w rządzie PO, który stoi na czele miejskiej spółki zajmującej się odpadami.



– Rafał Trzaskowski po prostu nie lubi samorządu, przecież to widać. On chce z tego uciec. Zajmuje się wszystkim tym, co nie dotyczy jego pracy. Niestety to nie jest człowiek, który pokazuje, że potrafi pracować– skonkludował wiceminister środowiska.

