Mysłowice: 20 zastępów straży walczy z pożarem warsztatu samochodowego

Około 20 zastępów strażaków gasi pożar warsztatu samochodowego w Mysłowicach. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana, strażacy starają się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie budynki.

Rzecznik mysłowickiej komendy PSP mł. bryg. Wojciech Chojnowski powiedział, że informację o pożarze budynku i silnym zadymieniu przy ul. Kościelniaka strażacy otrzymali około godz. 17. Okazało się, że pali się budynek dawnej kurzej fermy, w którym znajduje się obecnie warsztat samochodowy.



– To budynek o powierzchni około 800 m kw., jest całkowicie objęty ogniem. Dach zawalił się się do środka. Część dachu miała pokrycie metalowe, które uniemożliwiało gaszenie pożaru. Budynek znajduje się w pobliżu domów mieszkalnych i innych zakładów. Prowadzimy działania w obronie tych budynków i staramy się jak najszybciej ugasić ten pożar – stwierdził Chojnowski.



Jak dodał Chojnowski, strażacy nie mają informacji, by ktokolwiek został poszkodowany. Nie było też konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zaznaczają, że sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Na miejscu jest około 20 zastępów i przybywają kolejne.





