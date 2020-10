Wybory prezydenckie na Cyprze. Wygrał faworyt prezydenta Turcji

– Premier Ersin Tatar, którego kandydaturę popiera prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wygrał wybory prezydenckie, które odbyły się w niedzielę 18 października. Zdobył 51,74% głosów – powiedział Narin Ferdi Sefik przewodniczący komisji wyborczej.

Tatar zmierzył się z obecnym prezydentem Mustafą Akinci, który otrzymał 48,26% po zliczeniu wszystkich głosów.



Tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników gratulacje Tatarowi złożył Mevlut Cavusoglu, szef MSZ Turcji, jedynego państwa uznającego państwowość Cypru Północnego. Tatar, przywódca nacjonalistycznej Partii Jedności Narodowej, cieszy się poparciem tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.



„Z całego serca gratulujemy Ersinowi Tatarowi, który wygrał wybory prezydenckie w Tureckiej Republice Cypru Północnego. Będziemy współpracować w imię dobrobytu, rozwoju i bezpieczeństwa Turków cypryjskich. Będziemy bronić uzasadnionych praw i interesów Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego” – napisał na Twitterze.

Warm congratulations to newly elected President Ersin Tatar of TRNC. Will work together for the welfare, development and security of Turkish Cypriots. Will protect all together the legitimate rights and interests of #TRNC in Eastern Mediterranean. @ersinrtatar pic.twitter.com/fwAoiZWRjT