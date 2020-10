Przed nami słoneczne i ciepłe dni. Miejscami nawet 20 st.

Początek tygodnia przyniesie sporo słońca i będzie w miarę ciepły. Miejscami na termometrach nawet 20 st. Aura zmieni się dzięki wpływowi wyżu znad Bałkanów i Morza Czarnego.

W poniedziałek zachmurzenie przeważnie umiarkowane w całym kraju. Miejscami mogą pojawić się duże mgły, które ograniczą widzialność do 100 m. Na termometrach od 7 st. na północnym wschodzie, około 11 st. w centrum, do 14 st. na południowym zachodzie. W Warszawie około 9 st. zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.



We wtorek synoptycy nie przewidują opadów, ale niebo będzie częściowo zachmurzone. Na termometrach 9 st. w Białymstoku, 10 st. w Olsztynie i w Gdańsku, 11 st. w Bydgoszczy, Warszawie, Lublinie, Kielcach i w Rzeszowie, 12 st. w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i w Łodzi. Cieplej będzie w Katowicach, Wrocławiu i w Krakowie – termometry wskażą 13 st.



W środę na przeważającym obszarze kraju przewidywane jest duże zachmurzenie, ale chwilami zza chmur pojawi się słońce. Na północy mogą napłynąć deszczowe chmury. Na termometrach od 10 st. na Podlasiu, 11 st. na Mazurach do 14 st. w Szczecinie, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi. Najcieplej będzie w Poznaniu i w Krakowie – 15 st. Z kolei w czwartek wraz z napływem biskajskiego i iberyjskiego ciepła temperatura miejscami przekroczy 15 st., dobijając w centrum i na zachodzie 18-20 st.

#wieszwiecej Polub nas