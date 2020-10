Niedźwiedź dosiadł się do stołu. Zaskoczona rodzina poczęstowała go popcornem [WIDEO]

Wygłodniały niedźwiedź dosiadł się do rodziny jedzącej posiłek podczas pikniku. Ludzie zachowali się niezbyt rozsądnie, ale na szczęście nie wydarzyło się nic groźnego. Nagranie wspólnej biesiady zrobiło wrażenie na internautach.

Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać niedźwiedzia czarnego, który zajmuje wolne miejsce przy piknikowym stole pod gołym niebem. Wydarzenie miało miejsce w Maryland (USA).



Biesiadnicy poczęstowali przybysza popcornem, a jeden z mężczyzn poróbował nawet pogłaskać go po głowie. Nie było to zbyt mądre, gdyż zdarza się, że niedżwiedzie czarne atakują ludzi. W przypadku takiego spotkania sensowniejsza jest ucieczka niż spoufalanie się z dzikim zwierzęciem.



Niezbyt nądre jest też karmieni niedźwiedzi popcornem i przyzwyczajanie ich do tego, że od człowieka mogą dostać żywność. Tak zachęcone zwierzę może w przyszłości powtarzać podobne zachowania, co dla innych ludzi może zakończyć się już nie tak dobrze.

Internauci w komentarzach nie kryli rozbawienia sytuacją, jednak byli zgodni w ocenach, że podobne zachowania raczej nie powinny mieć naśladowców.