Znany aktor: Ojciec zmarł kochając się z naszą matką. Przewidział taką śmierć

Ojciec Matthew McConaughey'a zmarł w trakcie stosunku seksualnego ze swoją żoną i matką znanego aktora. Mężczyzna przewidział własną śmierć – podaje aktor w książce, która niedługo ma się ukazać.

Książa ukaże się 20 października. W jej ujawnionym fragmencie aktor opisuje, jak jego ojciec przepowiedział własną śmierć.



„On był moim ojcem. Nikt, ani nic nie mogło go zabić, poza mamą. Zawsze mówił mi i moim braciom: »Chłopcy, umrę kiedy będę kochał się z waszą mamą«” – pisze McConaughey.



„No i to się wydarzyło” – kontynuuje aktor, dodając, że jego ojciec miał atak serca w trakcie stosunku z żoną.



Ojciec aktora zmarł w 1992 r., w wieku 63 lat. Matthew miał wtedy 23.



McConaughey opowiada również o swoim własnym małżeństwie i ojcostwie.



„Myślę, że robię naprawdę dobrą robotę, próbując utrzymać nasze relacje rodzinne na tyle dobrze, że nie dochodzi do sytuacji, w których muszę podnieść głos” – dodaje.

