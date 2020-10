„To my jesteśmy Francją!” Manifestacja przeciwko nienawiści w Paryżu

W Paryżu rozpoczęła się manifestacja przeciwko nienawiści, upamiętniająca Samuela Paty'ego, profesora historii zamordowanego w piątek w podparyskim Conflans-Sainte-Honorine za pokazywanie uczniom karykatur Mahometa. – To my jesteśmy Francją – powtarzają manifestujący.

– To my jesteśmy Francją – oświadczył premier Jean Castex obecny na tej wielotysięcznej demonstracji w Paryżu w niedzielne popołudnie.



Słowa premiera podchwycili manifestujący paryżanie i przyjezdni, pragnący oddać hołd bestialsko zamordowanemu nauczycielowi.



Stowarzyszenia i związki zawodowe nauczycieli oraz tygodnik satyryczny „Charlie Hebdo” wezwały do demonstracji w Paryżu na Placu Republiki i w innych miastach Francji. Wielu nauczycieli szkół średnich organizuje wiece w wielu miastach.



W Paryżu manifestacja rozpoczęła się o godzinie 15.



– Wielu z nas mobilizuje się przeciwko nienawiści i obronie wolności słowa – podkreśla związek Snes-FSU, którego logo przekreślone jest na czarno jako znak żałoby.

#wieszwiecej Polub nas

Do manifestacji wezwały również związki nauczycieli: Sgen-CFDT, Unsa-Education i SNALC oraz związki uczniów: Unef, Fage i UEJF, FIDL, stowarzyszenie rodziców uczniów FCPE oraz inne organizacje pozarządowe. Lokalne prefektury wydały zgody na organizację manifestacji w czasie pandemii koronawirusa.

– Jak każdy nauczyciel, Samuel Paty starał się przygotować młodych ludzi do krytycznego myślenia, niezbędnego warunku pełnego obywatelstwa – piszą sygnatariusze apelu o uczestnictwo w manifestacji.



Premierowi Castexowi na Placu Republiki towarzyszy mer Paryża Anne Hidalgo i prezydent regionu Ile-de-France Valerie Pecresse. Na demonstracji są obecni również politycy opozycji, m.in. lider radykalnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon.



Organizatorzy demonstracji apelują, aby „nie odpowiadać nienawiścią na nienawiść, która kosztowała życie Samuela Paty'ego, ale manifestowaniem wartości Republiki, jakimi są: wolność, równość i braterstwo”.



– Nie przerazicie nas. Nie boimy się. Nie podzielicie nas. Jesteśmy Francją! – podkreślił Castex.