Włamywacz okradał zbiorniki paliwa. Jeden z nich okazał się pusty

Za kradzieże z włamaniem odpowie 29-letni mieszkaniec gminy Kodeń. Mężczyzna jest podejrzany jest o włamania do zbiorników z paliwem i kradzież ponad 250 litrów oleju napędowego. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do kradzieży doszło w sierpniu i wrześniu tego roku w miejscowości Ortel Królewski Pierwszy (woj. lubelskie). Nieznany sprawca wyłamywał zabezpieczenia korków w zbiornikach paliwa w zaparkowanych maszynach budowlanych. Jego łupem padło ponad 200 litrów oleju napędowego na szkodę firmy budowlanej w Białej Podlaskiej.



Wartość strat została oszacowana na kwotę około 1 tysiąca złotych. W jednym z przypadków złodziej włamał się też do wnętrza zbiornika, który okazał się pusty.



Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego terespolskiego komisariatu. Funkcjonariusze ustalili personalia mężczyzny podejrzewanego o włamania. Okazało się, że to 29-letni mieszkaniec gminy Kodeń. Mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia.

(fot. Policja Lubelska)

źródło: Policja Lubelska

29-latek usłyszał już zarzut i przyznał się do winy. O dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd. Zgodnie z Kodeksem karnym za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.