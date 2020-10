Największa konfiskata narkotyków w Lizbonie od dekady [WIDEO]

Portugalskie służby przejęły tonę haszyszu i 10 kg heroiny, po tym jak w piątek zbliżyły się do kilku pojazdów na autostradzie A2 – poinformowała w sobotę policja bezpieczeństwa publicznego (Polícia de Segurança Pública). To największa konfiskata narkotyków w ciągu dekady. Wartość towaru oszacowano na 3 miliony euro. Funkcjonariusze trafili na trop zorganizowanej grupy przestępczej handlującej substancjami psychoaktywnymi z Afryki Północnej na terenie różnych regionów Portugalii.

Dochodzenie prowadzono już od trzech lat, a dotyczyło działalności przestępczej grupy związanej z Lizboną i mającej konotacje w innych miastach, a także na archipelagach – Azory i Madera.



Podczas operacji skonfiskowano również 350 tys. euro w gotówce, 6 wysokocylindrowych pojazdów, broń i zegarek o wartości 250 tys. euro. Zatrzymano sześć osób w wieku od 22 do 34 lat.



– Oceniliśmy, że była to największa organizacja handlarzy w Lizbonie, obecna także w innych miastach kraju, w tym na wyspach – mówił podczas konferencji prasowej kom. Joao Prisciliano z policji bezpieczeństwa publicznego. Wskazał, że „Lizbona ma być teraz spokojniejsza w kwestii handlu narkotykami, biorąc pod uwagę wielkość i ilość przechwyconego towaru, który jako oszacowano liczył ok. 2 miliony dawek i był wart 3 miliony euro”.



– To była wysoko zorganizowana grupa, z dużą potęgą gospodarczą, która pozwalała im kontrolować domy, kontrolować przyjazd policji w sąsiedztwie, wynajem samochodów, co często przeszkadzało działaniom policyjnym. Czasami nie mogliśmy znaleźć, to czego oczekiwaliśmy ze względu na ich metody i profesjonalne działanie w handlu narkotykami – dodał kom. Prisciliano.

