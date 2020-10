Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu zachęca do wypożyczeń z dowozem do domu

Do korzystania z możliwości wypożyczenia książki z dowozem do domu zachęca w związku z pandemią koronawirusa Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Od soboty stolica Wielkopolski znajduje się w czerwonej strefie.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



W czerwcu biblioteka wznowiła po przerwie wywołanej pandemią usługi „Książka dla seniora” i „Czytanie bez barier”. Usługi te kierowane są do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Oba przedsięwzięcia polegają na przygotowaniu i dostarczeniu czytelnikowi zamówionych przez niego książek.



Biuro prasowe Biblioteki Raczyńskich przypomniało, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną warto korzystać z możliwości dowozu książek do domu. Czytelnicy chcący skorzystać z usługi, składają zamówienia telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 61 646 33 44. Biuro Poznań Kontakt przyporządkuje zgłoszenie czytelnika do konkretnej, najbliższej wskazanemu adresowi filii biblioteki, która objęta jest programem.



„Bibliotekarze dowożący książki do czytelników będą zaopatrzeni w maseczkę i rękawiczki. Odwiedzany czytelnik jest zobowiązany do założenia na czas wizyty bibliotekarza maseczki. Zwracane książki będą podlegać kwarantannie” – przypomniała Biblioteka Raczyńskich.





#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wybrani pracownicy przygotują zbiory, kierując się wytycznymi zawartymi w zgłoszeniach. Będą odwiedzali czytelników raz w tygodniu. Podczas odwiedzin będą wyposażeni w identyfikatory ze zdjęciem oraz numerem telefonu umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności osoby odwiedzającej.Z usługi mogą skorzystać osoby posiadające kartę biblioteczną oraz takie, które dotąd nie były zapisane w Bibliotece Raczyńskich. Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz zapisze nowego czytelnika.Biblioteka Raczyńskich ma 38 filii i trzy oddziały muzealne; rokrocznie z jej usług korzysta ok. 80 tys. osób.