„Było plucie, wyzwiska, oskarżenia”. Mocny wpis dziennikarza TVP 3

„Pierwszy raz bałem się po śmierci Pawła Adamowicza. Pracując kamerą wiele godzin odwrócony tyłem do wściekłego tłumu. Było plucie, wyzwiska, oskarżenia. Teraz czytając niektóre komentarze znowu mam wrażenie, że jeśli ktoś mi coś zrobi to dlatego, że na to zasłużyłem” – napisał na Twitterze Jakub Klebba, dziennikarz TVP 3 Gdańsk. Odniósł się on w ten sposób do niedawnego pobicia operatora stacji.

W czwartek po godzinie 19.30 doszło w Gdyni do brutalnego ataku na operatora Telewizji Polskiej. Został on pobity przez syna Ryszarda K., zatrzymanego dzień wcześniej przez CBA biznesmena.



W kolejnych dniach m.in. portalu trójmiejskiej „Gazety Wyborczej” i twitterowym koncie dziennika pojawiały się komentarze internautów obrażające dziennikarzy TVP, wyrażające radość z faktu pobicia operatora.



Do sytuacji doniósł się dziennikarz TVP 3 Gdańsk Jakub Klebba.



„Pierwszy raz bałem się po śmierci Pawła Adamowicza. Pracując kamerą wiele godzin odwrócony tyłem do wściekłego tłumu. Było plucie, wyzwiska, oskarżenia” – napisał na Twitterze.



„Teraz czytając niektóre komentarze znowu mam wrażenie, ze jeśli ktoś mi coś zrobi to dlatego, że na to zasłużyłem. NIEPRAWDA!” – dodał.

Pierwszy raz bałem się po śmierci Pawła Adamowicza. Pracując kamerą wiele godzin odwrócony tyłem do wściekłego tłumu. Było plucie, wyzwiska, oskarżenia. Teraz czytając niektóre komentarze znowu mam wrażenie, ze jeśli ktoś mi coś zrobi to dlatego, że na to zasłużyłem. NIEPRAWDA! — Jakub Klebba (@klebba_jakub) October 16, 2020

#wieszwiecej Polub nas