Min. Maląg: Zachęcamy seniorów do pozostania w domu

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała w TVP Info, że zorganizowana przez resort kampania „Bezpieczny Senior” ma zachęcać osoby starsze do pozostania w domu podczas zwiększonego ryzyka epidemicznego. Akcja to między innymi spot telewizyjny i radiowy oraz kampania w mediach społecznościowych i w prasie.

– Prowadzimy kmpanię „Bezpieczny senior” razem z Telewizją Polską. Przede wszystkim dedykowaną dla naszych seniorów, aby zachęcić ich do pozostania w domu. Jeżeli jest ta konieczność wyjścia po zakupy, to zakupy w dni powszednie między godz. 10 a 12. A jeżeli wychodzimy z domu, to dystans, dezynfekcja, maseczka – apelowała min. Maląg.



Podkreśliła, że pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa już teraz „seniorzy wielokrotnie są przykładem dla młodego pokolenia”.



Celem kampanii „Bezpieczny Senior” jest przede wszystkim uwrażliwienie osób starszych i reszty społeczeństwa na stosowanie się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Akcja zachęca również do międzypokoleniowej solidarności.

#BezpiecznySenior: chrońmy osoby starsze, to one są szczególnie narażone na zakażenie #Covid_19. #WspierajSeniora pic.twitter.com/HywkUqxkWb — Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (@MRiPS_GOV_PL) October 16, 2020

Minister Marlena Maląg już wcześniej podkreślała, że choć rząd przeznaczył 20 miliardów złotych na pomoc najstarszym Polakom, bardzo ważne jest też współdziałanie ludzi.Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej zaapelowała również o zwracanie szczególnej uwagi na potrzeby osób starszych – dziadków, rodziców, ale też np. sąsiadów. Seniorów wezwała do pozostania w domu.