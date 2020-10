Rozpoczął się proces beatyfikacyjny „matki trędowatych” z Poznania [WIDEO]

Podczas uroczystej sesji Trybunału Beatyfikacyjnego i niedzielnej mszy świętej w katedrze poznańskiej otwarto proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym „matki trędowatych” dr Wandy Błeńskiej. Uroczystej sesji przewodniczył bp Damian Bryl. Lekarka i misjonarka przez ponad 40 lat ofiarnie leczyła trędowatych w Ugandzie.

– To wydarzenie, którego dzisiaj jesteśmy uczestnikami (…) jest niezwykłe i historyczne – mówił na początku kazania podczas mszy świętej bp Damian Bryl, odnosząc się do początku procesu beatyfikacyjnego dr Wandy Błeńskiej.



W kontekście niedzielnych czytań biblijnych biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zauważył, że dr Błeńska „była człowiekiem wiary”. Jak dodał, była „głęboko przeniknięta wiarą”. – Od samego początku przyjęła chrzest i podjęła współpracę z Bożą łaską. Bardzo musiała być w tej współpracy z łaską oddana i gorliwa, skoro będą już studentką (…) zaczęła się angażować w różne dzieła misyjne – zaznaczył bp Bryl.



– Dojrzała wiara chce się dzielić, dojrzała wiara chce, aby inni mogli też uczestniczyć w tym bogactwie, którego my doświadczamy, gdy jesteśmy blisko Pana Boga. Dojrzała wiara prowadzi do misji – wymieniał biskup, odnosząc się do postawy misjonarki.



– Gdy czytamy jej różne wspomnienia, zapiski – w wielu miejscach wraca jej wdzięczność wobec Bożej łaski.



Cytując jeden z tekstów dr Wandy Błeńskiej, czytał: „jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że mogłam tam przebywać i pomagać ludziom. To były długie lata ciężkiej, ale szczęśliwej pracy. Przez ten czas zaznałam wiele życzliwości i serdeczności, wiele dobra szczególnie od tych, których spotkałam w Afryce”. Zaznaczył też, że modlitwa towarzyszyła jej w każdym momencie.





Postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Jarosław Czyżewski powiedział Polskiemu Radiu, że doktor Błeńska była znakomitym lekarzem, cenionym w świecie medycyny. –Często mówiła lekarzom, że muszą pokochać swoją pracę i pokochać pacjenta, że lekarz, który nie kocha swojej pracy, traktując ją jako zewnętrzne wykonywanie zawodu nie jest dobrym lekarzem – mówił postulator procesu beatyfikacyjnego. Jak mówił doktor Błeńska była zdania, że pacjent, który wyczuwa troskę lekarza szybciej zdrowieje. – Jeden z jej przyjaciół, również lekarz mówił, że ona nie leczyła trądu , ile ludzi chorych na trąd – dodał ks. Czyżewski.



Wanda Błeńska urodziła się 30 października 1911 r. w Poznaniu, uzyskała dyplom lekarski na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego w 1934 r. Po II wojnie światowej, w której uczestniczyła jako żołnierz Armii Krajowej, uzyskała też dyplom Instytutu Medycyny Tropikalnej i Higieny na Uniwersytecie w Liverpoolu.



W 1950 r. wyjechała do Ugandy, gdzie w placówce franciszkanek w Bulubie nad jeziorem Victoria służyła chorym, zwłaszcza trędowatym. Obecnie placówka jest centrum szkoleniowym szpitala i nosi nazwę „Wanda Blenska Training Centre”. Centrum medyczne jej imienia działa też w Befasy na Madagaskarze.



Doktor Błeńska otrzymała od papieża Jana Pawła II najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim zaangażowanym w życie Kościoła, Order Świętego Sylwestra. Jest honorową obywatelką Ugandy i miasta Poznania. Papież Franciszek wybrał dr Błeńską na świadka wiary Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w 2019 r. Wanda Błeńska zmarła 27 listopada 2014 r. w wieku 103 lat.



W ubiegłym roku, 27 listopada, w piątą rocznicę śmierci Wandy Błeńskiej metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki wydał edykt w sprawie jej procesu beatyfikacyjnego.





