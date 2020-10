Nie jest tak, że prokuratura nie ma dowodów, że one zostały obalone. Nie jest tak, że proces się zakończył, bo on jeszcze się nie rozpoczął. Ten proces będzie wierzchołkiem góry lodowej. Amber Gold przy tym, co teraz się dzieje, to jest przedszkole – powiedział w programie „Woronicza 17” europoseł PiS Dominik Tarczyński. Zaznaczył, że Roman Giertych jest „pewnego rodzaju soczewką”. – Jest powiązany ze wszystkimi, którzy uwłaszczali się w latach ‘90 na majątku narodowym – wskazał.

