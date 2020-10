Śląskie: Poziom rzek przekracza stany alarmowe i ostrzegawcze

W sześciu punktach pomiarowych w woj. śląskim poziom rzek przekracza stany alarmowe – tak jest na Odrze, Pszczynce i Brynicy. Stany ostrzegawcze są przekroczone na pięciu wodowskazach, m.in. na Wiśle – podały służby kryzysowe wojewody śląskiego.

Jak poinformowało w niedzielę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), stany alarmowe są przekroczone na Odrze na wodowskazach w Krzyżanowicach, Chałupkach i Raciborzu-Miedoni, na Pszczynce w Pszczynie i Mizerowie-Borkach oraz na Brynicy w Kozłowej Górze.



Poziom wód przekracza stany ostrzegawcze na Wiśle w Goczałkowicach i Bieruniu Nowym, Odrze w Olzie, Rudzie w Rudzie Kozielskiej oraz Przemszy w Przeczycach.



We wtorek, po kilkudniowych opadach deszczu, w części powiatów i miejscowości regionu wprowadzono – ogłoszone przez wojewodę i samorządy – pogotowia i alarmy powodziowe.



piętrzenia w raciborskim zbiorniku jest – jak oceniły Wody Polskie – zwiększone ryzyko powodziowe na terenach położonych poniżej zbiornika. Jak informował w sobotę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w ciągu kilku dni zbiornik zgromadził ok. 50 mln m sześciennych wody, zachowując ok 75 proc. rezerwy powodziowej.



W związku z intensywnymi opadami deszczu, w ostatnich dniach śląska straż pożarna interweniowała ok. 900 razy. Najwięcej pracy strażacy mieli w powiatach: cieszyńskim, bielskim i Bielsku-Białej oraz wodzisławskim, raciborskim i rybnickim. Strażacy byli wzywani do wypompowywania wody z zalanych piwnic, posesji i dróg oraz budowania i umacniania wałów, udrażniania studzienek i przepustów wodnych oraz usuwaniu przewróconych przez wiatr drzew. W działania zaangażowanych było ponad 1000 zastępów PSP i OSP.

