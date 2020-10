Ekspert o koronawirusie. Trzy najbliższe dni będą kluczowe

Nie panikujmy, ale bezwzględnie stosujmy się do obostrzeń, które mają zahamować wzrost liczby zakażonych – powiedział prof. Paweł Ptaszyński z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na efekty zaleceń trzeba będzie poczekać kilka najbliższych dni – dodał.

Badania laboratoryjne potwierdziły w niedzielę zakażenie koronawirusem u kolejnych 8536 osób. Zmarło też 49 chorych. Najwięcej zakażeń zanotowano w woj. mazowieckim – 1342.



Prof. Ptaszyński powiedział, że sobotnie wyniki to „efekt zeszłego tygodnia”. – Dlatego ten wynik stale rośnie. Trzeba pamiętać, że efekt wprowadzenia obostrzeń będzie widoczny dopiero za kilka dni i to jest główny problem na tę chwilę – powiedział kardiolog. Profesor podkreślił, że wprowadzenie obostrzeń jest konieczne, gdy chcemy wypłaszczyć wzrost zachorowań.



Pytany o to, czy to nie za późno, by wprowadzić takie obostrzenia, ocenił, że to był „ostatni dzwonek”. – Teraz najważniejszym pytaniem jest, jak w weekend zachowają się Polacy. To nie chodzi o straszenie i sianie paniki, ale o wykazanie dyscypliny – mówił. Jego zdaniem najbliższe trzy dni będą kluczowe. Dodał, że Polacy muszą wykazać się rozwagą i bezwzględnie stosować się do zaleceń.



Niedzielne dane mówią o 8536 nowych zakażeniach. Najwięcej przypadków pochodzi z województwa mazowieckiego (1342), śląskiego (974), małopolskiego (934), wielkopolskiego (724), podkarpackiego (721), łódzkiego (584), lubelskiego (580), kujawsko-pomorskiego (523), pomorskiego (427), dolnośląskiego (369), zachodniopomorskiego (317), opolskiego (312), świętokrzyskiego (211), warmińsko-mazurskiego (210), lubuskiego (169) i podlaskiego (139).



Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia podało w niedzielę, że z powodu COVID-19 zmarło 49 osób.

