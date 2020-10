19-latka piła z przyjaciółmi. Spłonęła żywcem po wybuchu grzejnika

19-letnia kobieta wyszła na miasto pierwszy raz od nawrotu ostatniej fali epidemii koronawirusa. Wraz z przyjaciółmi spędzała wieczór w barze. Impreza zamieniła się w tragedię. Doszło do wybuchu ogrzewacza gazowego tuż nad jej głową. Nastolatka zmarła.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w San Miguel pod Buenos Aires w Argentynie kilka dni temu. 19-letnia Lucia Costa Osores po raz pierwszy od dawna postanowiła spędzić wieczór poza domem, udając się ze znajomymi do pobliskiego baru.



Usiedli na świeżym powietrzu. By biesiadnikom nie było zbyt zimno, nad stolikami zainstalowano gazowe ogrzewacze. Nagle jeden z nich eksplodował, ogień poparzył nastolatkę. Kobieta zmarła z powodu obrażeń.



Tragedię uchwyciły kamery monitoringu. Widać moment eksplozji. Ośmioro innych uczestników imprezy jest ciężko rannych. Zmarła 19-latka miała ciało poparzone w 40 proc. Miała poparzoną twarz, klatkę piersiową i ramiona.



Tamtejsza policja zatrzymała właściciela baru, kierownika i pracownika. Zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci.

