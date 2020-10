Liczba zakażeń koronawirusem w USA przekroczyła 8 milionów

Dobowy bilans nowych przypadków Covid-19 w Stanach sięgnął 69 156 przypadków, o ponad 5 tys. więcej niż wczoraj. W porównaniu z poprzednimi 24 godzinami zmarło o 63 osoby więcej i liczba zgonów sięga 883 – powiadomił Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Według danych amerykańskiej uczelni od wybuchu pandemii zdiagnozowano w całym kraju 8 100 662 przypadków wirusa. Zmarło łącznie 219 156 osób.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Uniwersytet Johnsa Hopkinsa poinformował też, że na całym świecie od początku pandemii zakażenie wirusem odnotowano u 39 580 502 osób. Zarejestrowano łącznie 1 108 215 zgonów.



Co najmniej siedem stanów w USA ustanowiło nowe rekordy jednodobowych wzrostów zachorowań na koronawirusa, podkreśla NBC News. Skłoniło to lokalne władze do wprowadzenia ostrzejszych restrykcji w odniesieniu do zapowiadanych wydarzeń w zbliżającym się weekendzie amerykańskiego Święta Dziękczynienia.



Nowe rekordy zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Kolorado, Idaho, Indianie, Minnesocie, Nowym Meksyku, Północnej Dakocie i Zachodniej Wirginii. Największy przyrost, 1312 nowych potwierdzonych przypadków wirusa, miał miejsce w Kolorado.



Burmistrz miasta Denver Michael Hancock ogłosił wymóg zakrywania twarzy także na zewnątrz, jak i limit zgromadzeń nie przekraczający pięciu osób.



– W ciągu ostatnich kilku tygodni ciężko pracowaliśmy, aby zmniejszyć liczbę przypadków i zapobiec wzrostowi liczby hospitalizacji. Ale musimy zrobić więcej. W związku z nadchodzącymi świętami musimy podjąć dodatkowe wysiłki w ciągu najbliższych 30 dni i razem intensywnie pracować, abyśmy wszyscy mogli cieszyć się nadchodzącym sezonem świątecznym – podkreślił burmistrz.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wielu ekspertów amerykańskich wyraziło zaniepokojenie, że święta mogą spowodować wzrost infekcji, a spotkania rodzin i przyjaciół staną się wydarzeniami sprzyjającymi „super rozprzestrzenianiu” Covid-19.Zwrócił na to uwagę m.in. cytowany przez NBC News dr Carlos del Rio, specjalista ds. chorób zakaźnych z Szkoły Medycznej Emory University w Atlancie, w stanie Georgia. Przypomniał, że między Świętem Dziękczynienia a Nowym Rokiem jest sześć tygodni wydarzeń związanych potencjalnie z „super rozprzestrzenianiem” koronawirusa.