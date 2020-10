Wybory w listopadzie, ale ponad 26 mln Amerykanów już zagłosowało

Na 17 dni przed wyborami prezydenckimi w USA głos oddało w nich już ponad 26 mln Amerykanów – wynika z danych portalu US Elections Project. Lokalni urzędnicy informują o wysokiej frekwencji i zapotrzebowaniu na karty wyborcze.

W ciągu dwóch dni Amerykanów, którzy przed terminem spełnili swój obywatelski obowiązek, przybyło około 9 mln. Łącznie ponad 26 mln zwróconych kart wyborczych stanowi ok. 20 proc. ogółu oddanych głosów w wyborach cztery lata temu.



W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa w większości stanów znacznie ułatwiono oddanie głosu w formie korespondencyjnej. Zależnie od lokalnego prawa otrzymane drogą pocztową karty wyborcze można odsyłać, wrzucać do specjalnych skrzynek czy przynieść do lokalu wyborczego.



Ułatwienia w głosowaniu prawdopodobnie przyczynią się do rekordowej frekwencji. Michael McDonald, profesor Uniwersytetu Florydy w Gainesville, szacuje, że w tym roku wyniesie ona ponad 150 mln osób. Dotychczasowy rekord padł w 2016 roku, gdy w wyborach wzięło udział ponad 138 mln Amerykanów. Z tej liczby ok. 57 mln wybrało głosowanie przedterminowe, w tym korespondencyjne.

#wieszwiecej Polub nas

Z wielu stanów USA spływają informacje o kolejkach przed lokalami wyborczymi. W hrabstwie Nueces w Teksasie głos oddało już ponad 70 proc. z liczby wyborców z 2016 roku. W ważnych w tych wyborach Wisconsin i Michigan liczba zwróconych kart sięga już jednej trzeciej frekwencji sprzed czterech lat.15 stanów informuje o przynależności partyjnej osób, które oddały głos. Z przekazanych przez nie danych wynika, że Demokraci zwrócili ponad 5,8 mln kart. Republikanie ponad dwa razy mniej: ok. 2,5 miliona.

Jednak zgodnie z sondażami Demokraci są znacznie przychylniej nastawieni do głosowania korespondencyjnego. Natomiast w samym dniu wyborów, 3 listopada, w lokalach wyborczych stawi się – według prognoz – więcej Republikanów niż Demokratów.



Z najnowszego sondażu dla portalu Hill wynika, że ubiegający się o drugą kadencję Donald Trump przegrywa z kandydatem Demokratów Joe Bidenem w Pensylwanii o 5 punktów procentowych, a w Michigan - o 11 pkt procentowych. W obu tych stanach w 2016 roku zwyciężył nieznacznie Republikanin, ale przed dniem wyborów w większości sondaży też przegrywał.



Na Florydzie, w stanie dysponującym aż 29 głosami elektorskimi, między ubiegającymi się o Biały Dom w sondażu Hill jest remis. Na finiszu kampanii sztabowcy Demokratów i Republikanów przyznają, że właśnie Floryda może okazać się decydująca. W 2016 r. Donald Trump wygrał w tym stanie z Hillary Clinton niespełna 113 tysiącami głosów (1,2 proc.).