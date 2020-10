„Four Four Two”: Lewandowski najlepszym napastnikiem świata

Robert Lewandowski najlepszym napastnikiem świata – stwierdził piłkarski magazyn „Four Four Two” . Reprezentant Polski wyprzedził innych znakomitych atakujących, m.in. Cristiano Ronaldo, Erlinga Haalanda czy Romelu Lukaku.

Polski napastnik był najskuteczniejszym strzelcem zespołu - zdobył 55 goli w 47 spotkaniach.



„To właśnie jego Thomas Mueller nazwał „Lewangoalskim”. Polak skończył niedawno 32 lata, a w poprzednim sezonie poprawił swój dorobek o kolejną koronę króla strzelców, dodatkowo pomagając Bayernowi w zdobyciu potrójnej korony” – stwierdzili redaktorzy magazynu.



„Teraz reprezentant Polski jest główną postacią ekipy Die Roten. Gra bardzo technicznie, jest dobry pod względem fizycznym i nie ma problemów ze zdobywaniem goli nogami jak i głową. Do tego jest niesamowicie inteligentny, jeżeli chodzi o znajdowanie miejsca na boisku i absorbowanie uwagi obrońców” – napisali dziennikarze „FFT” .

źródło: „Four Four Two”

Polski napastnik został już wybrany Piłkarzem Roku UEFA i gdyby nie odwołanie gali Złotej Piłki, ze względu na pandemię koronawirusa, to zapewne również byłby jednym z kandydatów do wygrania statuetki. Piłkarz również prawie zdobył „Złotego Buta” lecz minimalnie wyprzedził go Ciro Immobile.W plebiscycie „Four Four Two” tuż za Lewandowskim znaleźli się Harry Kane i Cristiano Ronaldo.