„Jestem przerażony”. Niedzielski o osobach obchodzących obostrzenia

Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do pojawiających się informacji na temat niestosowania się do wprowadzonych w związku z pandemią zakazów. „Nie szkodzicie tylko sobie ale narażacie na niebezpieczeństwo innych – szczególnie osoby z grup ryzyka. To skrajny egoizm”

Jestem przerażony brakiem odpowiedzialności osób prześcigających się w pomysłach na obejście obowiązujących obostrzeń. Nie szkodzicie tylko sobie ale narażacie na niebezpieczeństwo innych - szczególnie osoby z grup ryzyka. To skrajny egoizm. — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) October 17, 2020

