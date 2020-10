Influencer nie wierzył w koronawirusa. Został zakażony i zmarł

„Koronawirus nie jest żadnym zagrożeniem” – uważał Dimitrij Stużuk, ukraiński influencer mający milion obserwujących na Instagramie. 33-latek choć wcześniej był okazem zdrowia zmarł na COVID-19.

Mężczyzna zakaził się koronawirusem w Turcji, gdzie udał się w podróż. Po powrocie do Ukrainy trafił do szpitala. Po przeprowadzonym teście na COVID-19, okazało się, że ma wynik pozytywny.



Po otrzymaniu wyników 33-latek natychmiast poinformował o tym na Instagramie. Przyznał się do wielkiej pomyłki. „Byłem tym, który myślał, że Covid nie istnieje. Dopóki nie zachorowałem” – napisał w poście na swoim profilu.



O śmierci Dimitrija Stużuka poinformowała jego żona. Przekazała, że zmarł prawdopodobnie z powodu komplikacji sercowych.



„Dima miał problemy z układem sercowo-naczyniowym. Jego serce nie radzi sobie” – poinformowała Sofia, która relacjonowała pobyt męża w szpitalu.

