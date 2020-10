Nie tylko operator z Gdańska. Ataki na dziennikarzy telewizji publicznej [WIDEO]

Sąd Rejonowy w Gdyni zdecydował w sobotę, że podejrzany o pobicie operatora TVP Gdańsk syn biznesmena Ryszarda K. – Aleksander – nie trafi do aresztu. Wiadomości TVP1 przypominają, że nie był to pierwszy atak na dziennikarza telewizji publicznej. Przed trzema laty Anna Machińska została napadnięta i w wulgarny sposób obrażona przed Sejmem podczas manifestacji środowisk związanych z obecną Koalicją Obywatelską. W lutym ub.r. lewicowi aktywiści omal nie zlinczowali przed budynkiem TVP Magdaleny Ogórek. Tego lata, podczas wiecu Rafała Trzaskowskiego szef jego sztabu poseł PO Cezary Tomczyk krzyczał przez megafon do ucha Samuela Pereiry, szefa portalu tvp.info. Skandaliczne zachowanie i przemoc nie zostały przez środowiska reprezentowane przez napastników potępione.

