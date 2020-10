Hołownia: Nie patrzę na Trzaskowskiego, jak na przeciwnika politycznego

– Nie patrzę na Trzaskowskiego, jak na przeciwnika politycznego. Niech jego ruch zacznie działać – powiedział w Polsat News Szymon Hołownia.

Jak stwierdził, nie śledził dokładnie dzisiejszej inauguracji ruchu „Wspólna Polska” Trzaskowskiego.



– Kiedy dowiem się jak działa ruch Rafała Trzaskowskiego, co robi, a nie co będzie robić, wtedy zadecydujemy, jakie pola do współpracy się otwierają – dodał.



Polityk zapewnił, że „każdy ruch potrzebuje takiego kroku milowego”.

