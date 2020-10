Przedstawiciele Polonii do Bidena: Jesteśmy głęboko zawiedzeni

Przedstawiciele organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych wystosowali list do kandydata Partii Demokratycznej na prezydenta Joe Bidena. Podkreślili w nim, że są zawiedzeni jego krytycznymi uwagami pod adresem Polski. Zaapelowali również, aby je skorygował.

List podpisany przez Tadeusza Antoniaka z Komitetu Upamiętnienia Katastrofy Smoleńskiej i przez koordynatora Klubów „Gazety Polskiej" w Ameryce Macieja Rusińskiego nawiązuje do czwartkowej wypowiedzi byłego wiceprezydenta USA. Podczas przedwyborczego zgromadzenia publicznego (Town Hall) w Pensylwanii, transmitowanego przez telewizję ABC News, krytycznie wyraził się on o sytuacji na Białorusi, w Polsce i na Węgrzech. Mówił też o „wzroście totalitarnych reżimów na świecie".



Autorzy listu podkreślają, że zwracają się do Bidena jako przedstawiciele Komitetu Upamiętnienia Katastrofy Smoleńskiej, który łączy członków wielu organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Jak dodają, ich wspólnym celem są nieustające starania o umocnienie polsko-amerykańskich relacji i współpracy.



„My, podobnie jak większość Polaków w Ameryce, jesteśmy głęboko zawiedzeni Pana komentarzem na temat Polski, wygłoszonym 15 października podczas wydarzenia Town Hall. Sprawił wrażenie nieznajomości Europy Środkowej" – oceniają przedstawiciele Polonii. Komentarz – dodają – był krzywdzącym, fałszywym określeniem odnoszącym się do Polski.

Autorzy listu przypominają, że Polska jest krajem pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Jak piszą, jest mocną demokracją, gdzie wolność każdej osoby jest zapewniona i chroniona, a debata publiczna jest różnorodna, energiczna i niczym niezakłócona, chociaż czasem może być gorąca, a nawet politycznie wykorzystywana przeciwko Polsce poza jej granicami.



„Spośród krajów europejskich Polska jest jednym z najsilniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Polska daje przykład wypełniania zobowiązań wobec NATO. Polscy żołnierze dzielnie walczyli w II wojnie światowej z niemieckim i rosyjskim totalitaryzmem, a w dzisiejszych czasach uczestniczą w operacjach wojskowych na Bliskim Wschodzie dowodzonych przez USA. Dzięki naciskowi na transatlantycką politykę bezpieczeństwa i współpracę z USA, podjętą przez polski rząd od roku 2016, relacje między Polską a USA są dziś najsilniejsze i najbardziej produktywne w historii” – oświadczają przedstawiciele polonijnej diaspory, wyrażając nadzieję, że tak pozostanie.

„Jako Komitet Upamiętnienia Katastrofy Smoleńskiej wierzymy, że ponownie rozważy Pan swoje ostatnie uwagi na temat Polski i je skoryguje” – konkludują autorzy korespondencji.W trakcie zgromadzenia w Filadelfii, w Pensylwanii, która należy do tzw. wahających się stanów, mogących zadecydować o rezultatach wyborów, a gdzie mieszka liczna Polonia, Biden mówił m.in.: „Istnieje ryzyko, zapoczątkowania (procesu) pękania NATO. (...). Widzicie, co dzieje się wszędzie od Białorusi po Polskę, po Węgry, a także wzrost totalitarnych reżimów na świecie(...)". Przytoczony fragment był częścią wypowiedzi byłego wiceprezydenta dotyczącej polityki zagranicznej Donalda Trumpa, który jest rywalem Bidena w batalii o prezydenturę.