Prawnik Igi Świątek o szczegółach sporu tenisistki z Warsaw Sports Group

– Warsaw Sports Group nie przysługuje od Igi Świątek żadne „zadośćuczynienie”, a jedynie zwrot kosztów poniesionych przez WSG na rozwój sportowy Igi, do których WSG zalicza swoje wydatki niemające żadnego związku z rozwojem Igi. I to tego rodzaju koszty WSG są osią sporu stron – powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Jarosław Chałas, prawnik Świątek.

Ojciec Igi Świątek w 2019 roku zerwał współpracę z Warsaw Sports Group. Od tego czasu toczy się spór o kwotę, jaką ma ona zapłacić WSG w związku z jej rozwojem. Świątek chce zwrócić koszty, które WSG poniosła, jednak między obiema stronami nie ma zgody co do wysokości kwoty. „Super Express” pisał, że może chodzić o kwotę nawet miliona zł.



– Przede wszystkim wyjaśnijmy sobie powielany w publikacjach prasowych błąd – WSG nie przysługuje od Igi Świątek żadne „zadośćuczynienie”, a jedynie zwrot kosztów poniesionych przez WSG na rozwój sportowy Igi, do których WSG zalicza swoje wydatki niemające żadnego związku z rozwojem Igi. I to tego rodzaju koszty WSG są osią sporu stron – mówi Chałas.



Prawnik nie ujawnia jednak, o jaką kwotę chodzi.

– Podkreślić trzeba, że Iga doszła do miejsca, w którym jest teraz nie dzięki WSG, ale wbrew temu, że WSG nie wykonywało swoich zobowiązań umownych, np. nie pozyskało dla niej ani jednego sponsora – dodaje.



Chałas ujawnia również, że pierwsze rozmowy w sprawie zwrotu kosztów były już inicjowane, jednak WSG je zerwała.

