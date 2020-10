Rita Cosby: Polska powinna domagać się przeprosin ze strony Joe Bidena

– Polska powinna domagać się przeprosin ze strony Joe Bidena – oświadczyła Rita Cosby, amerykańska dziennikarka telewizyjna z polskimi korzeniami. To jej reakcja na słowa kandydata Partii Demokratycznej, który wymienił Polskę i Węgry w jednym szeregu z reżimami totalitarnymi.

– To porównanie naprawdę mnie zdumniało, szczególnie że jestem córką powstańca warszawskiego. Mój ojciec walczył z totalitarnym reżimem i nie był to polski rząd – powiedziała amerykańska dziennikarka w wywiadzie dla TVP INFO.



– Nie mogłam uwierzyć w to co usłyszałam. Oświadczenie byłego prezydenta było bardzo nie na miejscu. Było to dla mnie przygnębiające. Poczułam wtedy, że Biden nie rozumie historii Polski, poświęcenia Polaków, mojego ojca i jego współtowarzyszy. Nie rozumie wszystkiego tego o co walczyli – podkreśliła.



– Nie rozumie jak mocno rozwinęła się Polska od tego czasu. Nie rozumie z jakimi totalitarnymi reżimami musiał walczyć ten kraj przez tyle lat. To że Polskę wymieniono w tym samym szeregu co Białoruś i reżimy totalitarne, to skandal. Myślę, że Polska i Węgry powinny domagać się przeprosin od sztabu Joe Bidena – zaznaczyła Rita Cosby.

