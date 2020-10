Wpadł z narkotykami, bo nie miał założonej maseczki

Bydgoska policja zatrzymała 29-latka, ponieważ nie miał zakrytych ust oraz nosa. Podczas interwencji mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo. W związku z tym policja postanowiła go przeszukać i znalazła dodatkowo amfetaminę, którą miał przy sobie. Został aresztowany na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w czwartek 15 października br. przy Placu Piastowskim w Bydgoszczy. Wówczas patrol z bydgoskiego Śródmieścia zauważył mężczyznę, który nie posiadał maseczki na twarzy. A na widok mundurowych mężczyzna przyśpieszył i zaczął się od nich oddalać. Policjanci ruszyli za nim i wylegitymowali go.



W trakcie interwencji, 29-latek zachowywał się bardzo nerwowo. Funkcjonariusze postanowili dokładnie go sprawdzić. Szybko okazało się, że brak maseczki ochronnej nie jest jego jedynym problemem. Mundurowi znaleźli przy nim biały proszek w kształcie kuli zawinięty w folię. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do komisariatu.



Tam, wstępne badanie narkotesterem wykazało, że zabezpieczony środek to amfetamina o wadze ponad 100 gram. Mężczyzna za niestosowanie się do obowiązujących obostrzeń został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 złotych. Następnie trafił do policyjnego aresztu.

W piątek 17 października br. po wynikach ekspertyzy laboratoryjnej funkcjonariusze przedstawili podejrzanemu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Następnie doprowadzili 29-latka przed oblicze prokuratora. Natomiast oskarżyciel na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawił mężczyźnie dodatkowy zarzut dotyczący wprowadzania amfetaminy do obrotu.



Po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Jeszcze tego samego dnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.