Zamachowiec, który zabił nauczyciela, miał status uchodźcy

Zamachowiec, który wczoraj w brutalny sposób zamordował nauczyciela w okolicach Paryża, miał status uchodźcy. Poinformował o tym na konferencji prasowej prokurator antyterrorystyczny. Potwierdził, że sprawca ataku to 18-letni Rosjanin pochodzenia czeczeńskiego.

Prokurator Jean-François Ricard poinformował, że mężczyzna nie był znany francuskim służbom bezpieczeństwa. Abdoulakh A. urodził się w 2002 roku w Moskwie. Był z pochodzenia Czeczenem. 4 marca 2020 roku otrzymał we Francji status uchodźcy.



Prokuratura potwierdziła również informacje dotyczące ofiary ataku – 47 letniego nauczyciela w gimnazjum. Od kilku dni był nękany przez rodziców uczniów, którym pokazał na lekcji karykatury proroka Mahometa, publikowane przez satyryczny tygodnik „Charlie Hebdo”. W Internecie pojawiły się wówczas apele o odwołanie nauczyciela. Dyrekcja szkoły potwierdziła, że regularnie otrzymywał on groźby.



9 osób jest wciąż przesłuchiwanych przez policję. Są to między innymi najbliżsi członkowie rodziny zamachowca oraz dwaj rodzice, którzy apelowali o odwołanie nauczyciela. Prokurator poinformował, że przyrodnia siostra jednego z nich dołączyła w 2014 roku do organizacji Państwo Islamskie, działającej w Syrii.

