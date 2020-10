Nie żyje wybitny aktor Ryszard Ronczewski. Był zakażony koronawirusem

W Sopocie w wieku 90 lat zmarł aktor Ryszard Ronczewski. Jest znany z takich produkcji jak „Faraon” czy „Krzyżacy”. Był wieloletnim aktorem Teatru Wybrzeże. W ostatnich dniach okazało się, że zakaził się koronawirusem.

Nie żyje aktor Emil Karewicz Nad ranem w szpitalu zmarł aktor teatralny i filmowy Emil Karewicz. W ubiegłym tygodniu skończył 97 lat. Jego śmierć potwierdził Związek Artystów... zobacz więcej

Aktor zmarł w sobotę nad ranem w swoim domu w Sopocie. Informację o śmierci artysty potwierdził rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże Grzegorz Kwiatkowski.



Ronczewski urodził się w Wilnie 1930 roku. W wieku 15 lat przeniósł się do Sopotu.



Od 1974 do 1979 i od 1983 do 1984 był aktorem Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, a w latach 1966 – 1974 i 1984 – 2005 etatowym aktorem Teatru Wybrzeże. Jak podaje e-teatr, który jako pierwszy podał informację o śmierci artysty, Ronczewski współpracował też z Teatrem Atelier w Sopocie.



Był laureatem wielu nagród artystycznych, m.in. nagrody Wojewody gdańskiego za rok 1995 za rolę Kataryniarza w „Woyzecku” Buchnera w Teatrze Wybrzeże.



Tego wybitnego aktora zapamiętamy m.in. z takich filmów jak „Faraon”, czy „Krzyżacy”. Grał też w „Szatanie z siódmej klasy” oraz „O dwóch takich co ukradli księżyc”.



Zagrał w ponad stu trzydziestu filmach. Ostatnie tygodnie życia poświęcił na zdjęcia do nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego.

#wieszwiecej Polub nas