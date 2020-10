Jest decyzja prokuratury ws. Romana Giertycha. Adwokat wyjdzie na wolność

Wobec Romana Giertycha zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 mln zł, zawieszenia w czynnościach adwokata i zakazu opuszczania kraju – poinformowała w sobotę poznańska prokuratura. Dodano, że na mecenasa nałożono również dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

Wobec 5 podejrzanych, w tym Ryszarda K. prokuratura wystąpi z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Czemu taki wniosek nie dotyczy Romana Giertycha?



– Prokuratura miała związane ręce. Nie jest tak, że uznano, iż wniosek aresztowy jest w tym przypadku niepotrzebny. Po prostu nie było takiej możliwości ze względu na stan zdrowia znanego mecenasa – mówi nam nieoficjalnie osoba znająca kulisy sprawy. – Na tymczasowe aresztowanie nie pozwalało orzeczenie lekarskie – dodaje.



– Po wykonaniu czynności procesowych z wszystkimi 12 zatrzymanymi osobami podjęto decyzję o skierowaniu wobec pięciu z nich, to jest Ryszarda K., Sebastiana J., Piotra Ś., Piotra W. oraz Michała Ś. wniosków do Sądu Rejonowego Stare Miasto w Poznaniu o zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania – powiedział z kolei w sobotę prok. Jacek Motawski, szef Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

– Wobec Romana G., po skutecznym ogłoszeniu mu postanowieniu o przedstawieniu zarzutów, zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 milionów złotych, zawieszenia w czynnościach adwokata, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi – dodał prokurator.

Przypomnijmy, że Roman Giertych został zatrzymany w czwartek przez agentów CBA. Zemdlał podczas przeszukania jego willi w Józefowie. Został wyniesiony nieprzytomny z domu do karetki na noszach. Trafił najpierw do szpitala w Otwocku, a późnym wieczorem został przewieziony do szpitala w Warszawie.



Żona prawnika przekonywała, że stan zdrowia męża jest poważny, wręcz „zagrażający życiu”. „Mecenas Giertych powiedział, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: »on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało«” - mówiła w rozmowie z TVN24 Hanna Machińska, zastępca RPO.



Jednak z doniesień służb wynikało, że stan zdrowia znanego adwokata jest stabilny. Potwierdziła to opinia biegłych lekarzy, którzy w czwartek po południu stwierdzili, iż nie widzą przeszkód, by go przesłuchać i postawić zarzuty.



Podczas ostatnich czynności CBA zatrzymało mecenasa Romana Giertycha, biznesmena Ryszarda K. oraz dziesięć innych osób. Jak informują służby, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.