Ambasador Niemiec o Nord Stream 2. Mówi o konsekwencjach dla firm

„O losach Nord Streamu 2 zadecydują europejskie i rosyjskie firmy” – ocenił w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” ambasador Niemiec w Polsce Arndt Freytag von Loringhoven. Odnosząc się do obecnych relacji polsko–niemieckich określił je jako dobre i mocno ugruntowane.

W opublikowanym w sobotę wywiadzie dla „Gazety Polskiej Codziennie” Loringhoven był pytany, czy Niemcy zdecydują się na zatrzymanie Nord Stream 2, m.in. w związku z głosami o potrzebie wszczęcia postępowania wobec tych, którzy w Rosji najbardziej korzystają na tym projekcie.



„To, czy kolejne sankcje ostatecznie doprowadzą do zatrzymania budowy rurociągu, będzie finalnie decyzją zaangażowanych europejskich i rosyjskich firm” - odpowiedział ambasador, przypominając przy tym wypowiedź szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa, który zwrócił uwagę, że zakończenie projektu Nord Stream 2 miałoby konsekwencje dla ponad 100 firm z 12 europejskich krajów. „Również to musimy mieć na uwadze” – mówił Loringhoven.



"Jeśli chodzi o nasze relacje z Rosją, to jesteśmy zgodni z Polską: Rosja w przeszłości wielokrotnie pokazała, że jest zdolna do bezwzględnego, niezgodnego z prawem międzynarodowym działania. Zdecydowanie to potępiamy. Fakt, że na przykład na aneksję Krymu zareagowaliśmy sankcjami, i to, że sankcje te utrzymywane są do dzisiaj, jest zresztą właśnie także zasługą kanclerz federalnej” – odpowiedział ambasador, przypominając także o niedawnej próbie otrucia krytyka polityki Kremla Aleksieja Nawalnego.



„Sprawa Nawalnego po raz kolejny udowodniła, że w odniesieniu do Rosji należy zachować największą ostrożność” – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Wiceminister: PO się dogadywała, my odzyskujemy od Gazpromu miliardy Prezes UOKiK nałożył na Gazprom ponad 29 mld zł kary. – Ta decyzja wpisuje się w stanowcze działania Polski podejmowane już od pięciu lat – mówi... zobacz więcej

„Dlatego powinniśmy - w sposób skoordynowany w ramach UE - zareagować dodatkowymi sankcjami w stosunku do pojedynczych osób” – ocenił ambasador. Przypomniał, że w tej sprawie Rada do Spraw Zagranicznych UE zgodziła się na wspólną propozycję ministrów spraw zagranicznych Heiko Maasa i Jeana-Yves'a Le Driana, co umożliwi nałożenie sankcji na pojedyncze osoby.



Dyplomata był również pytany o sprawę wypowiedzi wiceszefowej PE Katariny Barley, która w wywiadzie dla radia Deutschlandfunk mówiła o wywieraniu presji w sprawie praworządności na Polskę i Węgry oraz o finansowym zagłodzeniu Viktora Orbana.



„Rozumiem, że Węgry i Polska postrzegają takie słowo jak »zagłodzenie« przez pryzmat perspektywy historycznej. Jeśli jednak chodzi o ochronę praworządności w całej Europie, to chciałbym wyjaśnić, że praworządność jest jedną z wartości podstawowych, na których opiera się Unia Europejska – jest to zapisane w art. 2 TUE. Gwarantuje ona praktyczne funkcjonowanie naszej współpracy w UE” – odpowiedział Loringhoven.

Kolejni dziennikarze solidaryzują się z pobitym operatorem TVP W czwartek po godzinie 19.30 doszło w Gdyni do brutalnego ataku na operatora Telewizji Polskiej. – Było oczywiste, że kiedyś ktoś pobije pracownika... zobacz więcej

„Firmy nie inwestowałyby dalej w innym kraju, gdyby nie mogły polegać na jego wymiarze sprawiedliwości. Wzajemne zaufanie jest kapitałem. Dlatego także prezydencja Niemiec w Radzie Unii Europejskiej występuje na rzecz ochrony praworządności” – dodał.



„GPC” pytała też o inne wypowiedzi niemieckich polityków, które w kontekście niedawnej debaty w Bundestagu o ochronie praworządności i demokracji w Europie, były – w ocenie gazety – wbrew deklaracjom o polsko-niemieckiej przyjaźni. Odnosząc się do tej kwestii Loringhoven przypomniał, że to z Bundestagu pochodzi wniosek o utworzenie pomnika polskich ofiar w Berlinie, czyli miejsca pamięci polskich ofiar niemieckiej okupacji.



„Przyjaźń nie oznacza jednak, że musimy milczeć na tematy kontrowersyjne. Wręcz przeciwnie: prawdziwa przyjaźń wytrzyma różnice zdań. A jeśli chodzi o wartości podstawowe Unii Europejskiej, to opowiadamy się za nimi. Szczególnie Niemcy muszą wiedzieć, i mam nadzieję, że zawsze będziemy o tym pamiętać, co zawdzięczamy właśnie tym prawom podstawowym: naszą wolność, naszą pomyślność i ochronę godności każdej jednostki ludzkiej” – tłumaczył niemiecki dyplomata.