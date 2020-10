Poważny wypadek na S1. Auto wbiło się w tira

Dwie osoby zostały ranne w wyniku zderzenia czterech samochodów, w tym tira, na drodze ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej w Śląskiem.

Jak podaje Dziennik Zachodni, do wypadku doszło nocy na trasie S1 w Dąbrowie Górniczej. Auta zderzyły się na pasie w kierunku Częstochowy.



– W wyniku zderzenia poszkodowane są dwie osoby, kierowca oraz pasażer samochodu dostawczego – przekazał młodszy brygadier Marcin Bernaś z KP PSP w Dąbrowie Górniczej.



Strażacy, by wydobyć uczestników wypadku z aut, musieli użyć sprzętu hydraulicznego. Dwie osoby trafiły do szpitala.



Według relacji świadków, samochód dostawczy wbił się w naczepę tira. W tył busa uderzyło następnie auto osobowe. Czwarty samochód uderzył w stojące już pojazdy.



Policja bada okoliczności wypadku. Droga w kierunku Częstochowy została zablokowana.

