Giertych otruty? Mocne komentarze ws. znanego mecenasa

„Ze stanowisk biura Rzecznika Praw Obywatelskich i otoczenia mecenasa Romana Giertycha wynika, że zatrzymanego otruł agent CBA. Szkodzą w ten sposób Giertychowi” – skomentował na Twitterze Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. Radosław Fogiel (PiS) podkreślił, że teorię o rzekomym otruciu rozpowszechnia już w sieci jeden z największych internetowych hejterów. „Komedia” – dodał z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Po zatrzymaniu w środę przez agentów CBA mecenas Roman Giertych miał nagle źle się poczuć i zemdleć. Trafił więc do szpitala. Żona prawnika przekonywała, że stan zdrowia męża jest poważny, wręcz „zagrażający życiu”. „Mecenas Giertych powiedział, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: »on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało«” - mówiła w rozmowie z TVN24 Hanna Machińska, zastępca RPO.



Jednak z doniesień służb wynikało, że stan zdrowia znanego adwokata jest stabilny. Potwierdziła to opinia biegłych lekarzy, którzy w czwartek po południu stwierdzili, iż nie widzą przeszkód, by go przesłuchać czy postawić zarzuty.



„Jego zachowanie zmieniło się, kiedy uzyskał informację, że w opinii biegłych lekarzy nie ma żadnych przeszkód, by wykonać czynności. Wtedy, w ocenie prowadzących czynności procesowe, Roman G. rozpoczął symulowanie braku świadomości” – podała prokuratura. „Komedia” – skomentował te doniesienia Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ.



„A w sprawie Romana Giertycha były już opowieści, że: zatrzymano go w sądzie (w rzeczywistości – na ulicy), miało to ułatwić aresztowanie Leszka Cz. (w rzeczywistości – sąd odroczył posiedzenie)” – dodał Jabłoński. Jak zaznaczył, warto więc ostrożnie traktować te „dramatyczne” historie obrońców Giertycha.

A w sprawie R. Giertycha były już opowieści, że:

🔻zatrzymano go w sądzie (w rzeczywistości – na ulicy)

🔻miało to ułatwić aresztowanie L. Czarneckiego (w rzeczywistości – sąd odroczył posiedzenie)



— Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) October 16, 2020

W obronie mecenasa współpracującego przez wiele lat z politykami Platformy Obywatelskiej staje też Szymon Hołownia. „Państwo odczytujące zarzuty człowiekowi bez kontaktu, w ciężkim stanie (co potwierdza zastępczyni RPO) – straciło już wszystkie hamulce. Jedziemy z Kaczyńskim na ścianę. Giertychowi zabrał zdrowie. Komu zabierze życie?” – pytał poruszony Hołownia. „Roman, walcz” – apelował lider Polska 2050.



„Pani zastępczyni rozpowszechnia też tezę, że agent CBA »coś zrobił« mecenasowi Giertychowi w łazience. Co Pan o tym sądzi? Internauci są zaniepokojeni” – odpowiedział mu Radosław Fogiel, poseł PiS.



Zamieścił przy tym wpis jednego z największych internetowych hejterów, który rozpowszechnia w sieci wersję o otruciu i apeluje do poszczególnych redakcji, by koniecznie informowały Polaków o "zarażeniu neurotoksynami".

— Radosław Fogiel (@radekfogiel) October 16, 2020

„Cytując Kazika - »Czy wy nas macie za idiotów?«" – dodał odnosząc się do sugestii o otruciu publicysta Wojciech Wybranowski.



Wcześniej wymianę opinii w tej sprawie zaliczyli również mecenas Jacek Dubois i wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. „Odbyło się przesłuchanie Romana Giertycha. Podejrzany w tym czasie, jak informuje jego obrońca, był nieświadomy. Prokurator odczytała zarzut podejrzanemu. On wtedy podłączony do aparatury medycznej spał. Zapewne prawo do obrony zostało zrealizowane, bo bronił się we śnie. Miłego dnia” – napisał na Twitterze Jacek Dubois.



 Zanim do Giertycha przyszła prokurator, prawnik rozmawiał jednak z innymi gośćmi, m. in. Adamem Bodnarem. Wpis Dubois skomentował więc Maciej Wąsik z resortu spraw wewnętrznych i administracji. „Wchodzi Adam Bodnar – Roman Giertych przytomny, wchodzi obrońca nadal przytomny. Wchodzi prokurator – Roman Giertych traci świadomość. Nie z nami te numery” – napisał.

Ogladajac media 3RP nie dowiedziałbyś sie o pobiciu reportera przez syna Ryszarda K., a jeśli juz to info by dotarło, to beka z bandazu i w ogóle to mu się należało



Wiedziałbyś natomiast że Romek nieprzytomny i otruty ale nie wiedziałbyś za co zatrzymany



— Żelazna Logika (@zelazna_logika) October 16, 2020

źródło: Portal tvp.info

Przypomnijmy, że w czwartek CBA zatrzymało mecenasa Romana Giertycha, biznesmena Ryszarda K. oraz dziesięć innych osób. Jak informują służby, zatrzymania mają związek z prowadzonym przez Delegaturę CBA we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu śledztwem dotyczącym działań na szkodę spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych.