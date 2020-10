Handel, nauka, sport, rozrywka. W całym kraju wchodzą w życie nowe obostrzenia

Od soboty obowiązują nowe ograniczenia sanitarne, których celem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dotyczą transportu, funkcjonowania szkół, lokali gastronomicznych, obiektów sportowych i sklepów, a także uroczystości religijnych. Zaczyna obowiązywać poszerzona lista powiatów, które weszły do strefy czerwonej.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Strefa czerwona obejmuje łącznie 152 powiaty, w tym 11 miast wojewódzkich. W strefie żółtej jest pozostała część kraju. Miasta wojewódzkie w strefie czerwonej, to: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa.



W całym kraju lokale gastronomiczne mogą być czynne od 6.00 do 21.00. Zajęty może być co drugi stolik. Po 21.00 można zamówić jedzenie wyłącznie na wynos. Zamknięte są dyskoteki, kluby nocne oraz lokale udostępniające miejsce do tańca. Zakaz nie dotyczy sportowych klubów tanecznych i szkół tańca.



Ograniczono liczbę osób w transporcie publicznym - zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc.

#wieszwiecej Polub nas

Rozgrywki i zajęcia sportowe



Wydarzenia sportowe będą się odbywać bez udziału publiczności. Podczas wydarzeń kulturalnych może być zajęta maksymalnie jedna czwarta miejsc na widowni. W przypadku imprez na świeżym powietrzu, istnieje wymóg zachowania 1,5 metra odstępu między uczestnikami.



W obu strefach pozostaną zamknięte aquaparki, z basenów i siłowni będą mogły korzystać wyłącznie osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa, zajęć lub wydarzeń sportowych, a także studenci i uczniowie w ramach zajęć w szkole i na uczelni. Wyjątkiem jest też działalność lecznicza tych placówek.



Zamknięte mają być sauny, łaźnie tureckie, parowe, solaria i salony masażu.



Zajęcia hybrydowe dla uczniów i studentów



Szkoły wyższe i średnie w strefie żółtej przechodzą w tryb nauki hybrydowej. W strefie czerwonej, w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych będzie obowiązywało nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Limity osób w sklepach, kościołach, podczas zgromadzeń



W strefie czerwonej obowiązują ponadto dodatkowe ograniczenia. Najważniejsze z nich dotyczy handlu. W sklepach o powierzchni do 100 m² wprowadzono limit 5 osób na jedną kasę. W większych placówkach handlowych może przebywać 1 osoba na 15 metrów powierzchni.



Jedna osoba na 7 m², to nowe ograniczenie dla uroczystości religijnych w strefie czerwonej. W powiatach żółtych ten limit, to jedna osoba na 4 m².



W strefie czerwonej w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 10 osób, w strefie żółtej- maksymalnie 25 osób.



Zasłaniamy usta i nos. Kto zwolniony z obowiązku?



W całym kraju od tygodnia, gdy cała Polska znalazła się w strefie żółtej, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach publicznych, wewnątrz budynków użyteczności publicznej i w środkach transportu.



Jak napisano w rządowym rozporządzeniu, z obowiązku zakrywania ust i nosa są wyłączone „osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, a nie np.: bieganie, chód czy jazda na rowerze dla przyjemności lub dla zdrowia, czy też jazda na rowerze po to, aby dojechać do pracy lub sklepu”.



Od poniedziałku bez wesel w strefie czerwonej



W poniedziałek 19 października wejdą w życie ograniczenia dotyczące organizacji imprez okolicznościowych, np. wesel i konsolacji. Wesela lub inne przyjęcia rodzinne nie będą mogły się odbywać w strefie czerwonej. W powiatach żółtych w takich wydarzeniach może uczestniczyć maksymalnie 20 osób, ale bez możliwości tańczenia.