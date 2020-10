Koronawirus w Brazylii. 754 zgonów, ponad 30 tys. zakażonych w ciągu doby

W ciągu ubiegłych 24 godzin potwierdzono w Brazylii zgon kolejnych 754 osób zainfekowanych koronawirusem. W tym samym czasie wykryto 30 914 osób z potwierdzonym zakażeniem - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.

Łączna liczba zgonów od początku pandemii wzrosła do 153 214 a osób zainfekowanych do ponad 5,2 mln.



Eksperci podkreślają, że w porównaniu z poprzednimi dniami zarówno liczba zgonów jak i zakażonych wykazuje, po pewnym okresie stabilizacji a nawet niewielkich spadków, ponownie tendencję rosnącą.



Na półkuli południowej kończy się sezon zimowy i powracają letnie upały. Tłumy ludzi zapełniają plaże, bary i inne miejsca publiczne nie przestrzegając środków ostrożności.



W takich warunkach – ostrzegają eksperci – wirus ma wręcz idealne warunki do rozprzestrzeniania się.



Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych. Natomiast pod względem liczby zakażeń jest trzecim najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Indiach.

