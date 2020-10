Belgia chce powstrzymać koronawirusa. Zamyka kawiarnie i restauracje w całym kraju

W Belgii zamknięte będą od poniedziałku na cztery tygodnie restauracje i kawiarnie, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa – poinformował w piątek na kanale RTBF minister ds. mobilności Georges Gilkinet po spotkaniu rządu w sprawie kryzysu epidemicznego.

Bruksela: Kilkutysięczny protest pracowników służby zdrowia Około 4 tys. pracowników służby zdrowia demonstrowało w niedzielę w Brukseli, domagając się zwiększenia funduszy na finansowanie systemu opieki... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Do tej pory zamknięcie kawiarni dotyczyło tylko regionu Brukseli i miało trwać do początku listopada. Zarządzenie obecnie obejmie cały kraj i dotyczy również restauracji.



Minister wyjaśnił, że decyzja o zamknięciu tych lokali, ocenianych przez specjalistów jako miejsca, gdzie wirus się najbardziej rozprzestrzenia, ma na celu „absolutnie” uniknięcie nowego lockdownu, jaki wprowadzono w kraju na wiosnę.



Według niego „ze zdrowotnego punktu widzenia sytuacja jest poważna”. Musimy „zapobiec przeciążeniu naszego systemu opieki zdrowotnej (...). Nasze szpitale są zatkane” – przypomniał minister.



– Wskaźniki (zachorowalności) są wyższe niż w marcu, kiedy zdecydowaliśmy się na lockdown. Tego absolutnie chcemy uniknąć – dodał.



W 11,5-milionowej Belgii doszło łącznie do 191 959 zakażeń koronawirusem; zmarło 10 327 osób. Obecnie liczba zakażonych SARS–CoV–2 i przyjęć do szpitali szybko rośnie.

#wieszwiecej Polub nas