Miasto na Florydzie sprzedaje łabędzie. Pierwsza para była prezentem od Elżbiety II

Miasto Lakeland na Florydzie sprzedaje 36 swoich łabędzi, gdyż populacja tych ptaków nadmiernie się rozrosła. Zwierzęta pochodzą od pary, którą w 1957 r. ofiarowała miastu brytyjska królowa Elżbieta II – poinformował w piątek serwis internetowy BBC News.

Za łabędzia trzeba zapłacić 400 dolarów. Kupujący zostali wybrani w drodze loterii i skontaktowano się z nimi w piątek w celu ustalenia zasad odebrania zwierząt.



– Trudno będzie się pożegnać – powiedział gazecie „Lakeland Ledger” kierownik wydziału ds. parków i rekreacji Steve Platt.



Według władz miasta, liczącego 112 tys. mieszkańców, łabędzie były obecne w Lakeland co najmniej od 1923 r., ale zniknęły do 1953 r. – wszystkie padły ofiarą aligatorów lub psów.

źródło: pap

Kobieta z Lakeland, która w latach 50. XX wieku mieszkała w Anglii, napisała do brytyjskiej królowej z prośbą o prezent w postaci łabędzi z królewskiego stada. Elżbieta II zgodziła się pod warunkiem, że mieszkańcy Florydy zbiorą 300 dolarów na schwytanie i bezpieczny transport pary ptaków. Ich podróż nie była jednak łatwa. Barka z łabędziami oczekującymi na transport utonęła w Tamizie, a ptaki zostały pokryte ropą. Po oczyszczeniu dostarczono je do Lakeland, dotarły do miasta 9 lutego 1957 r. W ciągu tygodnia para zaginęła, została jednak odnaleziona po akcji poszukiwawczej, w której brały udział śmigłowce.Dochód ze sprzedaży 36 łabędzi niemych zasili budżet na wyżywienie pozostałych członków stada. Rocznie przeznacza się na ten cel 10 tys. dolarów. Szacuje się, że łącznie w mieście, wokół jeziora Morton, żyje obecnie ponad 80 łabędzi.