Samochód zderzył się z łosiem. Trzy osoby ranne

W miejscowości Puste Łąki (woj. mazowieckie) samochód zderzył się z łosiem. W wyniku wypadku trzy osoby są ranne. Droga krajowa nr 62 jest zablokowana – przekazała w piątek wieczorem mazowiecka GDDKiA.

Do wypadku doszło na dk 62 na odcinku Łochów - Wyszków w miejscowości Puste Łąki. Samochód osobowy zderzył się z łosiem. W wyniku zdarzenia trzy osoby są ranne, a droga jest zablokowana.



Objazd odbywa się drogami lokalnymi. Przewidywany czas trwania utrudnienia to ok. dwie godziny.

