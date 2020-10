MON zmienia tymczasowo tryb nauczania na uczelniach wojskowych

Od najbliższej soboty do 28 lutego 2021 r. na uczelniach wojskowych nadzorowanych przez MON kształcenia na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów będzie prowadzone zdalnie – wynika z rozporządzenia ministra obrony narodowej.

W piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie ministra obrony narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez MON w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.



Obostrzenia wprowadzone na mocy tego rozporządzenia będą obowiązywały od 17 października do 28 lutego 2021 r.



W tym okresie na uczelniach wojskowych nadzorowanych przez ministra obrony narodowej zawieszone zostanie kształcenie na studiach, studiach podyplomowych, a także kształcenie doktorantów w ramach zajęć.



Zajęcia w tym okresie będą prowadzone „z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia”.

Ponadto zgodnie z rozporządzeniem organy kolegialne uczelni wojskowej oraz organy kolegialne samorządu studentów lub samorządu doktorantów mogą podejmować uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.



Rozporządzenie przewiduje, że komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach dotyczących nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach wojskowych oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni będą mogły podejmować uchwały w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.



Zgodnie z rozporządzeniem zawieszenie kształcenia stacjonarnego nie dotyczy „zaliczeń i egzaminów kończących zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe przy wykorzystaniu technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz ich rejestrację”.

Zawieszone nie zostaną też szkolenia i praktyki realizowane w ramach programów studiów oraz programów innych form kształcenia kandydatów na oficerów, a także zajęcia, ćwiczenia, laboratoria oraz praktyczne zajęcia ogólnowojskowe i specjalistyczne, „jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość”.



Nie zostaną też zawieszone seminaria dyplomowe, „jeżeli ich przeprowadzenie nie jest możliwe do realizacji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość” jak również studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalistyczne w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych, a także inne formy szkoleń, „jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.



Zgodnie z rozporządzaniem rektor-komendant uczelni wojskowej nadzorowanej przez MON określi warunki realizacji zajęć stacjonarnych, „zapewniające bezpieczeństwo osób biorących w nich udział, a także warunki korzystania z infrastruktury uczelni wojskowej.

