Braun zdjęty z wizji. Polityk reklamował „koronasceptyczną” książkę

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie „Minęła 20” w TVP Info. Prowadzący program Adrian Klarenbach wyłączył obraz posłowi Konfederacji Grzegorzowi Braunowi, który trzymał uniesioną książkę na temat rzekomej fałszywości pandemii koronawirusa. Klarenbach wielokrotnie apelował, by polityk przestał lokować produkt, gdyż jest to płatne.

Dyskusja dotyczyła pandemii. Braun przez cały program trzymał uniesioną książkę „Fałszywa pandemia”, gdzie neguje się fakt szczególnej szkodliwości koronawirusa. Zachowanie posła skrytykował prowadzący program, który zwrócił się do Brauna.



– Ostatni raz pana proszę, aby odłożył pan książkę, bo to jest program publicystyczny, a nie program śniadaniowy ani kawka wieczorna. Nie lokujemy produktów w tym programie (...) Za takie rzeczy się generalnie płaci. Uprzedzam, że jeśli pan nie posłucha mojej prośby, to zostanie nam tylko fonia, a obrazek w pamięci widzów – mówił do polityka Klarenbach.



Kiedy Braun nie podporządkował się apelowi, prowadzący poprosił o zdjęcie obrazu. Braun nie chciał jednak uczestniczyć w programie w tej formule i wyłączył się.



– Jeśli pan poseł Braun się zreflektuje, na co liczę, i będzie chciał zabrać głos w sposób merytoryczny, bez pomocy naukowych, serdecznie zapraszamy – zakończył Klarenbach.

