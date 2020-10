Dzięki tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło 145 mld złotych

Według stanu na 16 października 2020 r. wartość przyznanej pomocy z tarczy antykryzysowej i finansowej wynosi 145 mld zł – podało w piątek Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Resort poinformował, że wsparcie tarczy antykryzysowej to 60,6 mld zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz 35,58 mld zł jako zabezpieczenie kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego.



Na dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także mikropożyczki dla przedsiębiorców, wydano 26,43 mld zł.



Pomoc w ramach zwolnienia z obowiązku regulowania należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec – maj 2020 r., odroczenia i rozłożenia na raty składek do ZUS oraz świadczeń postojowych oszacowano na 22,31 mld zł.



Dodatkowo 79,4 mln zł na wsparcie przeznaczyła Agencja Rozwoju Przemysłu.

