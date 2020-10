Spędził w więzieniu 23 lata za kradzież sekatora

Czarnoskóry mieszkaniec Luizjany, skazany na dożywocie za kradzież sekatora, został zwolniony warunkowo. W więzieniu spędził 23 lata.

63-letni Fair Wayne Bryant stanął przed trzyosobową komisją do spraw zwolnień warunkowych, która jednogłośnie opowiedziała się za zwolnieniem go z więzienia. Trafił do niego w 1997 roku za kradzież narzędzi ogrodowych z magazynu w mieście Shreveport.



Bryant otrzymał surowy wyrok, gdyż wcześniej wiele razy wszedł w konflikt z prawem. Został aresztowany 22 razy i 11 razy skazywany, w tym za napad z bronią w ręku.



Podczas przesłuchania przed komisją mężczyzna przyznał, że w tym okresie zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i kokainy, ale w więzieniu wyszedł z nałogu. Jak zapewnił, pomógł mu w tym „stały kontakt z Bogiem”.



W ramach zwolnienia warunkowego Bryant musi uczęszczać na spotkania anonimowych alkoholików, zgłaszać się na policję oraz wykonywać prace społeczne.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: CNN

Jego sprawa stała się głośna po tym, jak stanowy Sąd Najwyższy odrzucił wniosek o zwolnienie. Nie pomogły apele jedynej czarnoskórej sędzi Bernette Johnson. Odmowną decyzję nazwała „współczesną manifestacją” praw Jima Crowa (przepisów, które usankcjonowały segregację rasową na Południu USA – przyp. red.).Sędzia podnosiła również, że pobyt Bryanta w więzieniu kosztował podatnika niemal 519 tysięcy dolarów i jeżeli spędziłby za kratami kolejnych 20 lat, kwota ta wzrosłaby do miliona dolarów.