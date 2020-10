„Mecenasowi należy się spokój i wsparcie”. Zastępczyni RPO o Giertychu [WIDEO]

„Pan mecenas Giertych, mimo że znaliśmy się z różnych konferencji, z wydziału prawa, nie poznał mnie. (...) Za chwilę zapadł w taki półsen” – tak relacjonowała w TVN24 swoje spotkanie z Romanem Giertychem Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Oceniła, że Giertych „jest człowiekiem, który wymaga hospitalizacji, spokoju i żadnych działań opresyjnych”, a środki zastosowane wobec niego były niewłaściwie, bowiem „na pewno stawiłby się na każde wezwanie prokuratury”.

Jak powiedziała Machińska, „stan zdrowia mecenasa jest przedmiotem naszej najwyższej troski”. Dodała, że nie wyobraża sobie, by rozmawiać z nim „w sposób komunikatywny”.



– Muszę powiedzieć, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu – uważam, że stan zdrowia jest bardzo poważny. Pan mecenas Giertych, mimo że znaliśmy się z różnych konferencji, z wydziału prawa, nie poznał mnie. Kiedy przedstawiłam się i podałam nazwisko, powiedział: „Bardzo panią przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska”. Za chwilę zapadł w taki półsen. Jest człowiekiem zdecydowanie ciężko chorym, ciężko chorym. Kiedy drugi raz weszłam do mecenasa Giertycha, powtórzyłam, kim jestem, Rzecznik Praw Obywatelskich i tak dalej, mecenas Giertych jakby przypomniał sobie nazwisko Rzecznika Praw Obywatelskich – stwierdziła.

– Powiedział, że zdarzyła mu się niesłychana sytuacja, nigdy w życiu nie zemdlał, nie omdlał, znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: „On coś zrobił, ja straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało” – relacjonowała Machińska, po czym dodała, że „na podstawie tego, co dziś widziała, nie wyobraża sobie, by można było w sposób w pełni komunikatywny rozmawiać z mecenasem Giertychem”.

Według Machińskiej założenie kajdanek Giertychowi to „karygodne nadużycie środków przymusu bezpośredniego”.



– Mecenas Giertych na pewno stawiłby się na każde wezwanie prokuratury. Nie było żadnej potrzeby stosowania tak opresyjnych środków – powiedziała.



– Jest człowiekiem, który wymaga hospitalizacji, spokoju i żadnych działań opresyjnych. Przyznam, że po raz pierwszy w życiu widzę sytuację, że osobie ciężko chorej przedstawia się zarzuty – mówiła.



Reporterka TVN chciała się dowiedzieć, czy w opinii Machińskiej powinno dziś dojść do przesłuchania. – Nie wyobrażam sobie, by mecenas w ogóle rozumiał, co się do niego mówi i jakiego rodzaju są to zarzuty, ponieważ (...) w żadnym razie pan mecenas nie sprawiał wrażenia osoby, która udaje. To jest człowiek ciężko chory, któremu należy się spokój, wsparcie – stwierdziła zastępczyni RPO.

